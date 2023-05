(Di domenica 14 maggio 2023) MILANO - Due gol per la Champions League. Romelutorna protagonista con la magliaspianando la strada ai nerazzurri: grazie al successo ottenuto contro il Sassuolo, la squadra di ...

MILANO - Due gol per la Champions League. Romelutorna protagonista con la maglia dell'Inter spianando la strada ai nerazzurri: grazie al successo ottenuto contro il Sassuolo, la squadra di Simone Inzaghi torna al terzo ...Segue con lol'inserimento di Henrique, che infatti si ritrova solo e punisce Handanovic. ... che però cancella definitivamente quando serve l'assist per il 4 - 2 di. Mkhitaryan 6,5 : ...Potrebbe anche lui andare in tribuna dove ogni tanto le telecamere inquadrano lotriste di ... Nel secondo tempo verrà sostituito da, e scusate se è poco. Nella ripresa la musica cambia. ...

Lukaku e lo sguardo ai tifosi dell'Inter dopo il gol: "Lo ha fatto per un motivo” Corriere dello Sport

Il centravanti belga firma una doppietta contro il Sassuolo, poi - secondo la stampa spagnola - esulta in maniera quasi stizzita verso la curva ...Handanovic 5,5: Mette subito i brividi con un’uscita pericolosa su Frattesi, l’arbitro sorvola ma il contatto c’è. Bravo sul tentativo di piatto di Frattesi, che arrivava a rimorchio dalle retrovie. I ...