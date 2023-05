Lukaku c’è! 10 gol stagionali e con il Milan può essere decisivo – CdS

(Di domenica 14 maggio 2023) Ieri Romeluha dato prova diin una condizione fisica impressionante. Il belga ha raggiunto quota 10 gole contro ilpotrebbeimportante, come sottolinea il Corriere dello Sport PRESENTE – Il Corriere dello Sport analizza il momento vissuto da Romelu, che ieri sera ha deciso il match con il Sassuolo con una doppietta. Il belga c’è e continua a trovare la via del gol con regolarità. Sono 10 i goldel numero 90, 5 arrivati nelle ultime 4 di campionato, conditi da 4 assist. Nonostante questo, il belga partirà quasi sicuramente dalla panchina contro ilper fare spazio a Dzeko. Ad ogni modo, potràmolto utile a gara in corsa, soprattutto per sfruttare gli spazi che il ...

Inter - Sassuolo,leader generoso. Romelu, che ha firmato gol importanti come quello che ha deciso l'ottavo di finale contro il Porto , ribadisce ai microfoni di 'Sky Sport' la forza ...'Abbiamo sofferto le capacità di un singolo comenel primo tempo - ha sottolineato l'allenatore neroverde - Peccato per un secondo tempo giocato bene, a viso aperto e in maniera aggressiva. ...Viviamo su un filo sottile di equilibri tattici, fatichiamo a saltare l'uomo uno contro uno fino a, a volte in maniera eccessiva abbiamo perso equilibrio. Non ci sta perdere 11 gare, ma ...