Lukaku +2 dopo Inter-Sassuolo | caccia a un obiettivo personale

(Di domenica 14 maggio 2023) Con la doppietta realizzata in, Romelusi è portato a quota otto gol segnati in Serie A. Un buon risultato considerando com’è andata la sua stagione falcidiata dagli infortuni. Ora è a sole due lunghezze da un. MENO DUE – Nella vittoria diè indelebile la firma di Romelu, che con una doppietta ha prima aperto le marcature e poi ha definitivamente dato tranquillità alla squadra e ai tifosi sventando di fatto i tentativi di rimonta dei neroverdi. Con i due gol segnati ieri a San Siro, il belga raggiunge quota 8 in Serie A, portandosi a una sola distanza dal compagno di squadra Edin Dzeko (fermo a 9). Con tre partite ancora allo scadere del campionato (contro Napoli, Atalanta e Torino), ...

Mancava continuità, la condizione fisica non era mai al top, soprattuttoil Mondiale, ed il turnover non funzionava: tutto ciò è solo un lontano ricordo in casa Inter ...sue spalle seguono(...MILANO - Due gol per la Champions League. Romelutorna protagonista con la maglia dell'Inter spianando la strada ai nerazzurri: grazie al successo ottenuto contro il Sassuolo, la squadra di Simone Inzaghi torna al terzo ...... Pochettino ha sempre avuto un debole per. Quando era sulla panchina del Tottenham, l'... 'Possiamo ancora vincere due trofei' ha dettoil Sassuolo. Vuole farlo da protagonista, sa che ...

Lukaku e lo sguardo ai tifosi dell'Inter dopo il gol: "Lo ha fatto per un motivo” Corriere dello Sport

Al termine di Inter-Sassuolo, dove ha realizzato una doppietta, Lukaku parla così del match e dell’incontro di mertedì col Milan Ai microfoni di Sky Sport, dopo il triplice… Leggi ...Il centravanti belga firma una doppietta contro il Sassuolo, poi - secondo la stampa spagnola - esulta in maniera quasi stizzita verso la curva ...