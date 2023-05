Luigi Strangis alla finale di Amici | anticipazioni | ospiti | info televoto

Leggi su optimagazine

(Di domenica 14 maggio 2023)di: il vincitore in carica del talent show guidato da Maria De Filippi riconsegna la coppa in diretta. Un rito, un passaggio del testimone che si verifica di anno in anno. Stavolta tocca afare gli onori di casa e riportare in studio la coppa vinta lo scorso anno. Sarà lui l’unico ospite delladiattesa per domenica 14 maggio, in diretta. Per l’edizione attualmente agli sgoccioli si tratta del primo ed unico appuntamento Serale in diretta e l’unico che quindi prevede l’utilizzo delper raccogliere le preferenze del pubblico da casa. Saranno quindi direttamente i fan a scegliere il vincitore di22. Per il vincitore di ...