Luciano Punzo | la speciale dedica per la sua Eva | “Meno male che ci sei tu”

(Di domenica 14 maggio 2023), la dolceper sua figlia Eva: ecco cosa è emerso nelle ultime ore dal profilo social dell’ex gieffinoha vissuto un’inedita esperienza nella nota Casa di Cinecittà. Il giovane modello infatti negli ultimi mesi ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. La sua avventura si è conclusa dopo alcuni mesi,è tornato da sua figlia Eva che è il dono più bello della sua vita. L’ex gieffino è stato uno dei concorrenti più amati e seguiti durante la settima edizione del reality show di Canale 5. Subito dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia,ha girato l’Italia per incontrare tutti i fan e sostenitori che l’hanno supportato durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. ...

Edoardo Tavassi Giovanni Ciacci Pamela Prati Antonella Fiordelisi Edoardo Donnamaria Luca OnestiniDaniele Dal Moro Wilma Goich Il regalo originale Tra i regali ricevuti dal direttore ...Non si sono visti neanche Daniele Dal Moro (nonostante ci fosse Oriana!),, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Pamela Prati, grande amica di Signorini. Non c'..., Luca Onestini, Ivana Mrazova, Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Pamela Prati, grande amica di Signorini, non si sono fatti vedere alla festa. Ancora, Antonella Fiordelisi ed Edoardo ...

Musica e balli per la reunion del Gf Vip. E selfie per "le ragazze del ... Dire

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Spunta il presunto motivo sull'assenza di Edoardo Donnamaria al party di Alfonso Signorini. Cosa è emerso sul web ...