Luciana Littizzetto bacchetta lo slogan | “La mamma non si tocca”

(Di domenica 14 maggio 2023)tira le orecchie alla campagna pubblicitaria incriminata. E per una volta ha ragione lei, la Lucianina nazionale, dissacrante ancora un pochino di più nel suo monologo da piccolo schermo durante ‘Che tempo che fa‘ in onda domenica sera su RaiTre Animata dalla certezza di essere – con Fabio Fazio – a fine mandato in Rai, spinge sull’acceleratore hot e facendo un riferimento diretto all’annuncio arrivato nel pomeriggio, esclama: “Fabio, abbiamo solo tre puntate”, come a dire: “Lasciami parlare”. E poi fa il gesto del ‘vaffa”. Durante la puntata di questa sera, 14 maggio, Festa della, l’attrice – fra la descrizione di un iceberg fallico e la lettura della consueta letterina (questa volta rivolta agli infermieri) – ha puntato il dito sulla campagna social “Lanon si. ...

Del progetto farà parte, stella della comicità italiana e protagonista insieme a Fazio di uno dei binomi artistici più lunghi e proficui della televisione italiana. 'Siamo ...Con il conduttore, trasloca anche. La puntata di Che tempo che fa comincia con un'ovazione per Fazio, che si alza dalla sua postazione per ringraziare il pubblico presente in ...Che tempo che fa, la misteriosa scrittrice Erin Doom rivela la sua identità da Fazio Questa sera, domenica 14 maggio, torna in onda Che Tempo che Fa , condotto da Fabio Fazio cone Filippa Lagerback . Ecco dunque gli ospiti di questa sera del programma in onda su Rai 3. Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 14 maggio 2023 Fabio Fazio ospiterà Erin Doom , ...

Fabio Fazio lascia la Rai e va a Warner Bros. Discovery, con lui anche Luciana Littizzetto Sky Tg24

Tra pochi mesi avrebbe festeggiato quarant’anni con la Rai, ma il matrimonio si è interrotto prima. Ieri è arrivata l’ufficialità: il conduttore di “Che Tempo Che Fa” passa a Warner Bros.Discovery, ch ...Difatti il vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, con un tweet piuttosto controverso e già criticato da alcuni esponenti del Partito Democratico, ha salutato in maniera ironica sia ...