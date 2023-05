Luca Zingaretti | le foto più sexy e belle

Leggi su cultweb

(Di domenica 14 maggio 2023), nato a Roma l’11 novembre 1961 sotto il segno dello Scorpione è conosciuto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo ne Il Commissario Montalbano, una serie di fiction tratte dagli omonimi gialli di Andrea Camilleri. Nella sua carriera ha recitato per autori come Avati, i Taviani, Martone, i D’Innocenzo ma è anche interprete teatrale, con un ricco curriculum di interpretazioni alle spalle.col suo fisico virile e sensuale, gli occhi verdi, con un’altezza di 165 cm (ma nelle botti piccole c’è il vino buono) si è imposto come uno dei personaggi celebri più amati dalle donne e dal pubblico gay. In questa occasione celebriamo il fascino con una gallery diditra le più(e ce n’è anche qualcuna davvero ...