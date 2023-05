Loreen trionfa agli Eurovision? Impensabile | come è iniziata la sua carriera

(Di domenica 14 maggio 2023) Cala il sipario sugliSong Contest 2023, celebrati all'Arena di Liverpool, dove hato la Svezia coned il brano Tattoo. Il nostro Marco Mengoni, con Due vite, ha chiuso con un ottimo quarto posto. Ma chi è latrice di questa 63esima edizione degliera stata indicata da subitosuper-favorita, pronostico azzeccato in pieno. All'anagrafe Lorine Zineb Noka Talhaoui,nasce il 16 ottobre 1983 a Stoccolma, in Svezia, da genitori marocchini berberi. Il successo per la cantante pop arriva nel 2004, quando prende parte al talent-show Swedish Idol, al quale era stata iscritta dalla sorella a sua insaputa, classificandosi al quarto posto. Poi una pausa dalla musica, periodo in cui l'artista si è data ...

Chi è, artista e attivista -(vero nome Lorine Zineb Nora Talhaoui) è nata a Åkersberga da genitori immigrati marocchini di origine berbera. Nel 2004 raggiunge la grande popolarità in ...Nonostante dichiari che "è tempo di dire addio",afferma che "questa non è la fine" e che "non mi importa del dolore, camminerò attraverso il fuoco e attraverso la pioggia", promettendo che ..., la cantante che rappresenta la Svezia, ha vinto la 67° edizione dell' Eurovision Song Contest di Liverpool con il brano Tattoo . Data per favorita dai bookmaker , per la popstar - classe ...

La canzone “Tattoo” della svedese Loreen vince l'Eurovision Song Contest 2023 RaiNews

A trionfare al Liverpool Arena è stata la cantante svedese, battendo i 25 concorrenti della finalissima: i dettagli ...La Svezia con la cantante Loreen e il brano Tattoo vince la 67ma edizione dell'Eurovision Song Contest 2023. E' la seconda affermazione per l'artista quarantenne che nel 2012 sbaragliò la concorrenza ...