Loreen è fidanzata | ecco con chi

Leggi su biccy

(Di domenica 14 maggio 2023)è felicemente. La cantante di Tattoo – che ha vinto l’Eurovision Song Contest nel 2012 e nel 2023 – è apertamente bisessuale (“La gente è troppo concentrata sulla s3ssualità, l’amore è molto di più. Non ci sono regole, l’amore lo puoi trovare ovunque. Se sono bisessuale? Sì, molto semplicemente”) e dal 2021 sta con Charli Ljung., la vincitrice dell’Eurovision ha fatto coming out https://t.co/NRItuXZuHe #Eurovision https://t.co/EyRYQWXGXm — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 13, 2023con Charli Ljung Il suo compagno è un fotografo molto famoso in Svezia e ha accompagnatoanche a Liverpool durante la sua esperienza a Eurovision Song Contest. Sul suo profilo Instagram, infatti, è possibile vedere numerosi scatti della cantante fatti in questi ...