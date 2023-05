Lollobrigida e Giorgetti sotto accusa | dov' è lo scandalo a parlare di etnie?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Ormai siamo al processo alle intenzioni. Anche se il termine “etnia”, usato dal ministro, non ha nessuna connotazione razziale, né etimologicamente né storicamente, il sito di Repubblica ci fa sapere che per gli studiosi «usata così quella parola ha un approccio discriminatorio». “Così”, come? Non è dato capire. O meglio si capisce che per i pochi interpellati, tutti intellettuali di parte,dice sì etnia ma pensa a razza. Che è un po' il metodo che usavano certi “tribunali del popolo” stalinisti per incolpare chi era ritenuto “responsabile oggettivo” di un reato, a prescindere. E pazienza che poi lo stesso ministro dell'Agricoltura, intervenendo agli Stati generali della natalità, abbia affermato a chiare lettere che «una razza italiana non esiste». Dicevamo dell'etimologia: etnòs in greco significa popolo. Il termine sta ...