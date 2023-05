Lo Monaco | Non ricordo un campionato vinto a 5 giornate dalla fine

(Di domenica 14 maggio 2023) A Radio Goal Pietro Lo, Dirigente Sportivo: "Scudetto indiscutibile e indiscusso, dal primo momento all’ultimo il Napoli ha dominato questo. Nonuna 5negli ultimi anni. Spalletti? La situazione era semplicissima, c’era un diritto di prelazione unilaterale da parte del Napoli che giustamente l’ha esercitato. Ritengo che Spalletti abbia voluto discutere solo sul prolungamento e sull’assicurazione che il progetto possa continuare. Ditemi oggi quale club europeo ha una prospettiva migliore di quella del Napoli. Può solo migliorare, è normale che il tecnico ha voluto rassicurazioni che questa rosa non venga smantellata”. A cura di Alessandro Cardito

... pezzo pregiato del mercato che ha confermato i numeri di, laureandosi provvisoriamente ... ma solo se risolveranno le contese legate ai loro rinnovi, al momentosemplici. I PROTAGONISTI ...I biancorossigiocano una grande gara ma riescono ad essere molto solidi e compatti, limitando ... A disposizione: Silva, Priori, Bombino, Lo, Minelli. Allenatore: Scavo. Solbiatese: ...... Perugia arriva sul +3 (21 - 18), le azzurrine provano a tenere il passo (22 - 21) mariescono ... Ne: Gambini,. All. Fanni. ...

Alberto e Charlene di Monaco non hanno fatto il regalo a Carlo per l'incoronazione AMICA - La rivista moda donna

Lei lavora a Monaco, ma appena possibile ci ritroviamo». «Mi ha chiesto di tornare il professore con cui mi laureai nel 1991. Era il 2012 e il governo aveva un programma per il rientro dei cervelli.Vittoria casalinga contro l'Angers per il croato: un gol e un assist per l'ex attaccante dell'Inter. Il Lione perde sul campo del Clermont ...