Liverpool | Mac Allister ad un passo | i dettagli

(Di domenica 14 maggio 2023) Il centrocampista classe 1998 del Brighton, Alexis Mac, la prossima stagione, con ogni probabilità, vestirà la maglia del. Stando a quanto riportato dal Mirror, l’accordo tra i Reds ed il i Seagulls sarebbe stato trovato sulla base di una cifra vicina ai 70 milioni di sterline, ovvero più di 70 milioni di euro. Il neo campione del Mondo con la sua Argentina al Mondiale in Qatar, dopo l’exploit con la sua nazionale e le ottime prestazioni con il Brighton di Roberto De Zerbi, aveva suscitato l’interesse di numerosi club (tra cui anche la Juventus). Tuttavia stando a quanto riportato dai media inglesi, ilavrebbe battuto la concorrenza assicurandosi le prestazioni del centrocampista in vista della prossima stagione., Klopp pronto ad accogliere Mac ...

