Liverpool | colpo Mac Allister per il centrocampo | accordo a un passo

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilpronto a mettere a segno ilMacper ila unper l’argentino Secondo quanto riferisce la stampa inglese, ilè ad undall’acquisto di Alexis Mac, centrocampista argentino che si è messo in luce con il Brighton prima e al Mondiale in Qatar poi. Secondo il Mirror, i Reds verseranno ben 70 milioni di sterline (poco più di 70 milioni di euro) per portare il giocatore alla corte di Klopp in estate.

Nelle gare del Sabato della 35^ giornata di Premier League il Manchester City allunga in vetta, volando a +4 sull'Arsenal, e ora punta il Real Madrid nell'affascinante semifinale di Champions che si d ...Il 2-1 sul Leeds consente a Guardiola di allungare sull'Arsenal, impegnato domani contro il Newcastle. I Reds consolidano il quinto posto, successi ...