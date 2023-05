LIVE – Tortona-Trento 3-9 | playoff Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come gara-1 dei quarti di finale deidellaA1di. Gli uomini di coach Ramondino, nel corso della stagione regolare, si sono confermati come squadra di grande spessore e una realtà concreta della pallacanestro italiana, chiudendo al terzo posto. Ora, il testa a testa con la Dolomiti Energia, che, da sesta in classifica nella regular season, proverà a sovvertire il pronostico puntando sul proprio mix di esperienza e giovani. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 14 maggio sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA ...