LIVE Sinner-Shevchenko | ATP Roma 2023 in DIRETTA | match in programma alle 20 30

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Amici di OA Sport ben ritrovati nellatestuale della sfida che vedrà opposto Jannikal russo Alexander. Ilinizierà20.30. Si è concluso anzitempo l’incontro femminile che ha aperto la sessione serale a causa del ritiro della russa Kalinskaya sul 3-4 del primo parziale. 18::32 Buonasera e ben ritrovati nellascritta dell’incontro di terzo turno tra Janniked Alexnader. L’azzurro scenderà in campo non prima delle 20:30 dopo la sfida femminile che vedrà opposta la kazaka Rybakina alla russa Kalinskaya. A più tardi. Buongiorno e benvenuti nella...

Internazionali d'Italia Sedicesimi di finale,vs Shevchenkodalle 20:30 Atp Roma 1° set 2° set 3° setShevchenko Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...Al Foro Italico quinta giornata degli Internazionali d'Italia . Cecchinato è volato al terzo turno mentre Fognini ha perso con Rune, Musetti ha vinto il derby con Arnaldi e poi toccherà a. Djokovic agli ottavi, fuori la Giorgi. La giornata in diretta ...Al Foro Italico quinta giornata degli Internazionali d'Italia . Cecchinato è volato al terzo turno mentre Fognini ha perso con Rune, Musetti ha vinto il derby con Arnaldi e poi toccherà a. Djokovic agli ottavi, fuori la Giorgi. La giornata in diretta ...

