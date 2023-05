LIVE Sinner-Shevchenko 2-3 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | partenza a razzo del russo

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Sul nastro il rovescio difensivo di. 15-30 Attento e preciso in questo caso Jannik, bene con il dritto incrociato in contropiede. 0-30 In corridoio il dritto inside out in uscita dal servizio di. 0-15 Gran dritto incrociato del numero 93 ATP. 3-2 Game. Servizio e dritto a segno per il, che resta al comando in questo primo set. 40-0 Lungo il recupero di dritto di. 30-0 Scappa via il dritto dell’azzurro al termine di un nuovo scambio prolungato. 15-0 Affossa in rete il tentativo di passante di rovescio in corsa Jannik. 2-2 Game. Serve and volley a segno per l’altoatesino. Aggancio riuscito. 40-0 Che scambio! I due tennisti se le suonano da fondo, con ...

Al Foro Italico quinta giornata degli Internazionali d'Italia e tutto pronto per l'attesa sfida trae Shevchenko. Cecchinato è volato al terzo turno mentre Fognini ha perso con Rune, Musetti ha vinto il derby con Arnaldi, fuori la Giorgi. Djokovic agli ottavi. La giornata in diretta ...Terzo turno agli Internazionali per l'altoatesino che affronta l'insidioso russo, entrato in tabellone da lucky loser e reduce dalla vittoria con l'argentino Baez. Chi vince affronterà agli ottavi l'...Internazionali d'Italia Sedicesimi di finale,vs Shevchenkodalle 20:30 Atp Roma 1° set 2° set 3° setShevchenko Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...

20:33 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all'incontro con il russo al servizio. 20:30 Con precisione svizzera entrano in cam ...