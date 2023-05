LIVE – Sinner-Shevchenko 0-1 | terzo turno Internazionali d’Italia 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 14 maggio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeglisulla terra battuta del Foro Italico di Roma. L’altoatesino, beneficiario di un bye all’esordio, ha cominciato la sua avventura nella Capitale lasciando soltanto cinque giochi al qualificato australiano Thanasi Kokkinakis. Adesso il testa a testa contro il lucky loser russo, che non ha mai incontrato in carriera a qualsiasillo. Saràa partire favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio c’è un ottavo di finale contro uno tra l’argentino Francisco Cerundolo oppure il francese Gregoire Barrere. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con ...

Al Foro Italico quinta giornata degli Internazionali d'Italia e tutto pronto per l'attesa sfida trae Shevchenko. Cecchinato è volato al terzo turno mentre Fognini ha perso con Rune, Musetti ha vinto il derby con Arnaldi, fuori la Giorgi. Djokovic agli ottavi. La giornata in diretta ...Terzo turno agli Internazionali per l'altoatesino che affronta l'insidioso russo, entrato in tabellone da lucky loser e reduce dalla vittoria con l'argentino Baez. Chi vince affronterà agli ottavi l'...Internazionali d'Italia Sedicesimi di finale,vs Shevchenkodalle 20:30 Atp Roma 1° set 2° set 3° setShevchenko Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...

LIVE Sinner-Shevchenko, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si gioca in serata sul campo Centrale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:33 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all'incontro con il russo al servizio. 20:30 Con precisione svizzera entrano in cam ...Una Super Domenica attende i tifosi al Foro Italico. Italiani e big su tutti i campi principali, tanti incontri di cartello ed emozioni assicurate. Camila Giorgi apre la giornata sul Centrale, Jannik… ...