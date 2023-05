LIVE Musetti-Arnaldi | ATP Roma 2023 in DIRETTA | fra pochi minuti l’inizio del derby italiano

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.31 Per Lorenzoquella di oggi è la prima partita del suo cammino al Foro Italico: essendo la diciottesima testa di serie, il carrarino ha usufruito di un bye al primo turno. Trae Parigi, il classe 2002 va alla caccia di punti preziosi per poter ritoccare il suo best ranking, che è proprio la 18ma posizione. 14.27 Daniil Medvedev conquista anche il secondo set e si aggiudica la sfida contro il finlandese Ruusuvuori con il punteggio di 6-4 6-2. Ciò significa che frascenderanno in campo Lorenzoe Matteoper il tanto attesoazzurro. 13.43 E’ da poco terminato il primo parziale della sfida tra Medvedev e Ruusuvuori: ad imporsi è stato il russo con ...