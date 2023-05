LIVE Musetti-Arnaldi 6-4 6-4 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | il derby italiano va al carrarino!

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Da onorare comunque la prestazione di, il quale ha offerto più vincenti dell’avversario (29-24), commettendo però troppi errori (32) che hanno pregiudicato il risultato. Il tennista di Carrara ha ben performato anche al servizio, mettendo il 64% di prime in campo, il cui 71% ha dato il punto a. 6-4 GAME, SET AND MATCH! Finisce sul nastro il dritto di: passa il turno il carrarino che si impone sul giovane sanremese con un doppio 6-4 in 1h52?. Partita dall’alto tasso tecnico in cui ha prevalso la maggior esperienza nel circuito maggiore del numero 18 del mondo. AD-40 Scambio incredibile,butta fuori dal campo l’avversario con il dritto, fuori il lob di, ...

Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 256 e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- ARNALDI 0 - 1Diversi match da recuperare e, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo: Sinner sfida Shevchenko, Fognini contro Rune e il derby azzurro trae Arnaldi . Cecchinato ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Arnaldi ... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW . Sarà ...

Lorenzo Musetti affronterà Matteo Arnaldi nel secondo turno degli Internazionali d'Italia 2023, in programma dall'8 al 21 marzo al Foro Italico. Dopo che la pioggia non ha permesso la disputa dell'inc ...