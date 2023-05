LIVE Musetti-Arnaldi 6-4 0-1 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | inizia il secondo set!

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Palla corta vincente disulla seconda di servizio del toscano! 40-0 In rete l’attacco di rovescio del ligure. 30-0 Sbaglia completamente la risposta. 15-0 A segnocon la volee di dritto. 0-1 GAME! Demi volee magica del ligure chebene ilset, mantenendo il proprio turno di battuta. AD-40 Rimane in campo un dritto steccato da, poisbaglia con lo stesso colpo. 40-40 Non precisa la smorzata dilo infila con il rovescio, parità. 40-30 Servizio ad uscire in kick, dritto dall’altra parte e smash a rete che consegna il punto ad. 30-30 Spinge ...

Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 256 e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- ARNALDI 0 - 1Diversi match da recuperare e, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo: Sinner sfida Shevchenko, Fognini contro Rune e il derby azzurro trae Arnaldi . Cecchinato ...

LIVE Musetti-Arnaldi, ATP Roma 2023 in DIRETTA: in campo sul Pietrangeli dopo la cancellazione OA Sport

