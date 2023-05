LIVE – Musetti-Arnaldi 6-4 0-0 | secondo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 14 maggio 2023) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Matteo, valevole comedel tabellone principale degliBNL. Dopo aver sconfitto Diego Schwartzman all’esordio sul rosso di, il giovane di Sanremo tenterà di insidiare anche il connazionale di Carrara sul Centrale; il talentuoso, al debutto sui campi del Foro dopo il bye al primoper via della classifica, avrà però certamente voglia di ben figurare su un palcoscenico del genere, con il pubblico pronto a esaltarsi per le sue giocate sopraffine. La brillantezza tecnica dinon è in discussione, ma la volontà di emergere di ...

Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 256 e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- ARNALDI 0 - 1Diversi match da recuperare e, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo: Sinner sfida Shevchenko, Fognini contro Rune e il derby azzurro trae Arnaldi . Cecchinato ...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Arnaldi ... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW . Sarà ...

Lorenzo Musetti affronterà Matteo Arnaldi nel secondo turno degli Internazionali d'Italia 2023, in programma dall'8 al 21 marzo al Foro Italico. Dopo che la pioggia non ha permesso la disputa dell'inc ...