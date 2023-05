LIVE – MotoGP | GP Francia Le Mans 2023 | la gara in DIRETTA

(Di domenica 14 maggio 2023) Lascritta delladel Gran Premio di, valevole per il quinto appuntamento della stagionedi. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Lealle ore 14 di domenica 14 aprile. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Segui ilsu Sportface.it SportFace.

... torna oggi lacon la gara del GP di Francia a Le Mans. Si tratta del quinto appuntamento ... Per vedere il GP a Le Mans sarà possibile farlo in diretta tve streaming su Sky , in chiaro in ...... gara Moto3 (differita su TV8 alle 14.05) Ore 12: PaddockOre 12.15: gara Moto2 (differita su TV8 alle 15.20) Ore 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14: gara(...... PaddockOre 11: gara Moto3 (differita su TV8 alle 14.05) Ore 12: PaddockOre 12.15: gara Moto2 (differita su TV8 alle 15.20) Ore 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14: gara(...

Qualifiche del Gp di Francia, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

Danny Holgado (59 pt.) Diogo Moreira (55 pt.) Ivan Ortola (50 pt.) Jaume Masia (47 pt.) Xavi Artigas (41 pt.) Sarà Ayumi Sasaki a partire dalla pole position in Moto3. Il giapponese del team Intact ha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.38 Vedremo come lavorerà Francesco Bagnaia in ottica gara. Nella Sprint Race di ieri ha messo in mostra un set-up non perfetto al 100%, con una fase centra ...