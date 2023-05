LIVE MotoGP | GP Francia 2023 in DIRETTA | Bezzecchi trionfa! Cadono Bagnaia e Marquez!

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 In classifica generaleresta al comando con 94 punti, seguito a -1 da, -13 da Binder, -14 da Martin, -28 da Zarco. Quartararo a -45, Marquez a -82. 14.46ha letteralmente dominato, la sensazione è che oggi sonopotesse batterlo. Ma non lo sapremo mai. Il campione del mondo è stato buttato giù da Vinales nelle battute iniziali, mentre Marquez è scivolato a 2 giri dal termine durante il duello serratissimo con Martin. 14.45 4° a sorpresa Augusto Fernandez, a seguire Aleix Espargarò, Binder, Quartararo, Di Giannantonio, Nakagami e Morbidelli. 11° Petrucci, 12° Savadori, 13° Folger. Caduti ben 8 piloti su 21! 14.43 MARCOVINCE A LE MANS! 2° Martin a 4.256, podio completato da ...

L'ultima tappa del nuovo format della2023 è la tradizionale gara domenicale del Gran Premio di Francia, che partirà alle 15:00. A Le Mans, teatro della quinta contesa iridata del 2023, ...Oggi il GP Francia è in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno GPSU SKY ALLE 14 - 27 GIRI - CIRCUITO: 4.185 m - 13° CAlle 14 la gara di: CLICCA QUI PER IL

MotoGP, GP Le Mans: la diretta live della gara della Francia Sky Sport

Marco Bezzecchi su Ducati non ufficiale (VR46 Racing) ha vinto il Gran Premio di Francia classe MotoGp a Le Mans, portandosi a- 1 in classifica dal connazionale e leader della classifica Bagnaia.MotoGP: Bagnaia scatta in pole davanti a Marquez e Marini, ma gli occhi sono puntati su Martìn che ieri è stato imbattibile. Binder deve rifare una super partenza, Quartararo non può commettere errori ...