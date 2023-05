LIVE MotoGP | GP Francia 2023 in DIRETTA | Bezzecchi si invola e stacca Marquez | fuori Bagnaia

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Martin passa, ma il n.93 restituisce il sorpasso e si riprende la seconda piazza. -7 Quartararo guadagna una posizione dopo la penalità di Binder ed è 8°. -7 Penalità a Binder per un taglio alla curva 9. Dovrà scontare un long lap penalty. -8sembra in difficoltà con le gomme, Martin è molto vicino. Il sorpasso disuche gli era costato la penalità. Bez has to drop one position for this move on @marc93! #FrenchGP pic.twitter.com/wZjQWRLxQG —(@) May 14,La caduta tra Alexe Marini Incredibly glad to see both @alex73 and @Luca Marini 97 walk away from this looking ...