LIVE Moto3 | GP Francia 2023 in DIRETTA | Holgado vince su Sasaki e allunga in classifica generale

Prima, invece, toccherà alle altre classi: alle 11:00 la, moto2 in programma alle 12:15. Per vedere il GP a Le Mans sarà possibile farlo in diretta tve streaming su Sky , in chiaro in ...Il programma di oggisu Sky, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara(differita su TV8 alle 14.05) ...Oggi Domenica 14 maggio Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara(differita su TV8 alle 14.05) Ore 12: PaddockOre 12.15: gara Moto2 (...

LIVE Moto3, GP Francia 2023 in DIRETTA: gara dalle 11.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 11.41 Holgado con questo successo sale a quota 84 punti con 21 di margine su Ortolà e Masià ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca delle qualifiche - La classifica del Mondiale Moto3 2023 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRET ...