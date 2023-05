LIVE Moto3 | GP Francia 2023 in DIRETTA | Holgado guida un gruppo di 8 | Migno out e italiani lontani

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 -8 giri: Oncu negli scarichi di Sasaki, ma il turco non riesce a affondare l’attacco. -8 giri: iniziano ad alzarsi i tempi sul giro. 1:42. medio per tutti ormai. Ilrimane di 7 elementi -9 giri: Sasaki attaccache risponde subito e torna in vetta -9 giri: ATTEZIONE!!!!!!!!!! Cade Moreira!!!!!!!! Il brasiliano getta all’aria punti pesantissimi!!!!!!! -10 giri: gara incolore per gli. Nepa è 12° a 7 secondi, poi Farioli 18° a 8.8, inseguito da Fenati, Bertelle e Rossi. -10 giri: siamo a metà gara. La situazione non cambia.tira ilcon Sasaki, Oncu Ortolà, Masià, Moreira, Artigas e Yamanaka ...

Prima, invece, toccherà alle altre classi: alle 11:00 la, moto2 in programma alle 12:15. Per vedere il GP a Le Mans sarà possibile farlo in diretta tve streaming su Sky , in chiaro in ...Il programma di oggisu Sky, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara(differita su TV8 alle 14.05) ...Oggi Domenica 14 maggio Ore 9.40: warm up MotoGP Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara(differita su TV8 alle 14.05) Ore 12: PaddockOre 12.15: gara Moto2 (...

LIVE Moto3, GP Francia 2023 in DIRETTA: gara dalle 11.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca delle qualifiche - La classifica del Mondiale Moto3 2023 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRET ...MotoGP Francia 2023, la diretta della gara in programma oggi: orario di partenza alle 14:00, diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su tv8 ...