LIVE Moto2 | GP Francia 2023 in DIRETTA | bandiera rossa per un brutto incidente | a breve la seconda partenza

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 12.30 Meccanici al lavoro all’interno del box Marc Vds per cercare di rimettere in sesto la moto di Sam Lowes dopo la caduta. Se non dovessero farcela entro le 12.35, il britannico dovrà scattare in fondo al gruppo. 12.28 Tutti i piloti sono ammessi alla ri, ma sarà una corsa contro il tempo per riparare le moto incidentate. Tra cinque minuti infatti verrà aperta la pit-lane…. Ecco un fermo immagine dell’in curva 5 tra Arenas, Gonzalez e Canet: Red flag The race has been halted due to a multiple rider crash in T5. @AlbertArenas75, @18ManuGonzalez and Aron Canet involved #FrenchGP pic.twitter.com/XAUXPMjqkq — MotoGP (@MotoGP) May 14,I ...

LIVE Moto2, GP Francia 2023 in DIRETTA: sfida Arbolino-Acosta, ma occhio a Lowes OA Sport

Si corre oggi a Le Mans: semaforo verde per la partenza alle 14. Tutto è pronto per la corsa in Francia della MotoGP.