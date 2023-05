LIVE Monza-Napoli 1-0 al 45' | azzurri svogliati | li sorprende Dany Mota

(Di domenica 14 maggio 2023) Ogni partita è una festa per il, fresco vincitore dello Scudetto. La prossima, quella valida per la 35ª giornata di Serie...

All'U - Power Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'U - Power Stadium,e Napoli si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'U - Power Stadium' di. FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLIMONZA (3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, ...1' Si parte! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di- Napoli. Dalle ore 15 seguiremo assieme l'incontro valido per la 35esima giornata. TABELLINO(3 - 4 - 2 - 1)...

Monza-Napoli 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Monza in vantaggio al termine della prima frazione: a decidere fin qui è la rete segnata da Dany Mota. Squadre negli spogliatoi. 45' - L'arbitro concede un minuto di recupero. 41' - ANGUISSA! Napoli v ...Voti e tabellino del primo tempo di Monza-Napoli, match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide il guizzo di Mota Clima di grande festa all’U-Power Stadium per ...