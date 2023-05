LIVE Juve-Cremonese | le formazioni ufficiali | torna Pogba dal 1' | Chiesa con Fagioli e Vlahovic Felix con Okereke

All'andata lasi impose con il punteggio di 1 - 0 grazie al gol nel recupero di Milik. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' tra Juventus e Cremonese in tempo reale. ...Da una parte, la formazione di Michele Pazienza reduce dalla netta vittoria ottenuta al primo turno in casa contro laStabia (3 - 0). Dall'altro lato invece, gli uomini di Giacomo Ferrari che ...All'Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium,e Cremonese si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...

LIVE TJ - JUVENTUS-CREMONESE - Si attende l'arrivo delle squadre. Pogba e Chiesa dal 1', in attacco... Tutto Juve

19:45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba; Vlahovic. Allenatore: Allegri.19:45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS Perin; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Paredes, Pogba, Fagioli, Rabiot; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A ...