LIVE Juve-Cremonese 0-0 | entra Milik per Pogba | Bremer pericoloso

All'Allianz Stadium, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium,e Cremonese si affrontano per la 35esima giornata della Serie A ...Inevitabilmente la testa dellasarà anche sulla sfida di ritorno contro gli spagnoli in programma giovedì in ...  Il tabellino di Juventus - Cremonese 0 - 0 () JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Perin; Gatti, Bremer, ... Ballardini vedi anche Europa e Conference League: ok Roma, pari, perde la Fiorentina La ...

Juventus-Cremonese, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

22' POGBA NON CE LA FA! - Primo colpo di scena: Pogba esce in lacrime, al suo posto Milik. Quanta sfortuna per questo ragazzo!! 21' - Pogba fermo a terra, Stadium in apprensione.20' - Juve che tiene alta la pressione guadagnando nuovamente un calcio d'angolo. 18' VLAHOVIC! - Bella la giocata di Paredes per Vlahovic, che si libera di un avversario e scarica ...