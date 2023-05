LIVE Hellas-Verona-Torino 0-1 al 45' | la sblocca Vlasic | poi Sanabria sfiora il raddoppio

(Di domenica 14 maggio 2023) Dopo la clamorosa vittoria di ieri dello Spezia sul Milan, che ha portato all'aggancio in classifica, per l'la partita...

Commenta per primo Dopo la clamorosa vittoria di ieri dello Spezia sul Milan, che ha portato all'aggancio in classifica, per l'Verona la partita delle 12.30 contro il Torino assume una valenza fondamentale in chiave salvezza. La domenica della 35esima giornata di Serie A si apre proprio con la sfida del 'Bentegodi', ... Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64, Inter 63, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 35, Lecce 31,...

Segui con noi la Diretta Live di Hellas Verona-Torino, sfida valida per la 35ª giornata di Serie A in programma domenica 14 maggio alle 12:30 ...Match importante per l’Hellas Verona che deve rispondere allo Spezia vittorioso in casa contro il Milan agganciando i gialloblù al quart’ultimo posto a quota 30 punti. Dall’altra parte il Toro di Juri ...