LIVE Giro d’Italia 2023 | Savignano-Cesena in DIRETTA | scende in strada la top 15 | smette di piovere Mollema in testa

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.49 Intanto perde slancio Kung! Al secondo intertempo è secondo, a cinque secondi da Bruno Armirail, il compagno di squadra, che ha fermato il crono in 27’17”. Intanto parte Jay Vine (UAE Team Emirates). 15.47 Brandon McNulty non riesce nel sorpasso! L’uomo della UAE Team Emirates rimane dietro aper un secondo, 42’24” il crono dell’americano. 15.46 Partito adesso Laurens De Plus (Ineos-Grenadiers), quindicesimo nella generale. 15.45 Ora la pioggia sembra essersi davvero fermata. Le cose ora possono cambiare… 15.43 Parte Hugh Carthy (EF Education-Easypost), dopo di lui si passerà alla partenza ogni tre minuti per i primi 15 della ...