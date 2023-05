LIVE Giro d’Italia 2023 | Savignano-Cesena in DIRETTA | Hepburn passa in testa superando Affini

Leggi su oasport

14.50 La top 5 provvisoria della cronometro: 1Michael 42.37 49.276 2Edoardo 42.41 0.04 49.200 3 KIRSCH Alex 43.06 0.29 48.724 4 QUARTERMAN Charlie 44.15 1.38 47.458 5 HOOLE Daan 44.47 2.10 46.892 14.48anche Rohan Dennis al primo intertempo: crono di 15'34", è quarto a 15" da. 14.46 Crono interessante per Jasha Sutterlin, che è secondo al primo intertempo a 4" da(15'23"). 14.44 Parte in questo momento la maglia azzurra, Davide Bais (Eolo-Kometa). Non avendo velleità di classifica, prenderà questa cronometro con le dovute precauzioni. 14.41 Nuovo ...