LIVE Giro d’Italia 2023 | cronometro in DIRETTA | partiti tutti i concorrenti! I big sono sul percorso | Küng leader provvisorio

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA16.32 Adesso ogni passaggio è fondamentale. Siamo nella fase topica di una delle giornate cruciali per il! 16.31 FA MEGLIO DI LUI GERAINT THOMAS! 14’56”, abbassa di 3” il tempo del compagno. I due della INEOS fanno sul serio. 16.30 TAO GEOGHEGAN HART FA IL MIGLIOR TEMPO AL PRIMO INTERMEDIO! 14’59”, appena 1” meglio di. 16.29 Nel frattempo buon tempo per Laurens de Plus, quinto al traguardo. 16.29 TOCCA ALLA MAGLIA ROSA! Andreas Leknessund è l’ultimo a partire. Il norvegese oggi potrebbe salutare il simbolo del primato, ma di certo lotterà al massimo per difendersi. 16.28 Partenza decisa e ...