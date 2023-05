LIVE Giro d’Italia 2023 | cronometro in DIRETTA | Küng passa in testa | tocca alla top 10 della generale

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA16.03 Parte Lennard Kämna. Il prossimo sarà Damiano Caruso! 16.03 Stravolte dunque le prime posizioniclassifica provvisoria: 1° KUNG Stefan GFC 41? 28” — 2° ARMIRAIL Bruno GFC 41? 32” + 00? 04” 3° MOLLEMA Bauke TFS 42? 23” + 00? 55” 4° MCNULTY Brandon UAD 42? 24” + 00? 56” 5° HEPBURN Michael JAY 42? 37” + 01? 09” 16.01ha recuperato 8” su Armirail negli ultimi 6 chilometri. 16.00 CE LA FA! 41’28”, grande ultimo intertempo per lo svizzero! 15.59avanti Armirail! Il francese supera il crono di Mollema con il tempo di 41’32”, primo ...

"Ci sono centinaia di bambini fuori per vedere arrivare il pullman del Napoli, mi chiedeva di portarlo in panchina e gli ho fatto fare unnello spogliatoio. Faceva wow, è stato molto carino. La ..."Ci sono centinaia di bambini fuori per vedere arrivare il pullman del Napoli, mi chiedeva di portarlo in panchina e gli ho fatto fare unnello spogliatoio. Faceva wow, è stato molto carino. La ...... che aveva portato a casa la prima maglia rosa di questoprecedendo Ganna e Almeida nella cronometro di Ortona.

Giro d'Italia, la 9^ tappa in diretta live: la cronometro di Cesena Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2023 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.01 Nono posto per Christian Scaroni in 16'01'' al primo rileva ...MotoGP: Bagnaia scatta in pole davanti a Marquez e Marini, ma gli occhi sono puntati su Martìn che ieri è stato imbattibile. Binder deve rifare una super partenza, Quartararo non può commettere errori ...