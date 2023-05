LIVE Giro d’Italia 2023 | cronometro in DIRETTA | Küng in testa | tra poco tocca Roglic ed Evenepoel

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA16.13 Ottimo il tempo di Thymen Arensman al secondo intermedio. Con 27’21” è dietro solo ad Armirail, facendo meglio dell’attuale leader al traguardo. 16.11 Partito Aurelien Paret-Peintre. I prossimi ai blocchi di partenza saranno Tao Geoghegan Hart e Geraint Thomas, i due alfieri della INEOS che ieri hanno dato un’ottima impressione. 16.10 Nelle zone del traguardo ha ripreso a piovere con una certa intensità. Tutti gli uomini di classifica potrebbero trovare pessime condizioni nella parte finale. 16.09 Non bene Jack Haig nella prima parte. Al primo intermedio ha già 46” di ritardo da. 16.07 Dopo Caruso, inizia un’altra prova molto ...

che aveva portato a casa la prima maglia rosa di questoprecedendo Ganna e Almeida nella cronometro di Ortona.

Giro d'Italia, la 9^ tappa in diretta live: la cronometro di Cesena Sky Sport

Il racconto della nona tappa del 106° Giro d'Italia, Savignano-Cesena (cronometro). Il tracciato, le difficoltà e poi la cronaca diretta delle fasi principali della corsa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2023 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.01 Nono posto per Christian Scaroni in 16'01'' al primo rileva ...