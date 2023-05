LIVE Giro d’Italia 2023 | cronometro in DIRETTA | Evenepoel parte con le marce alte! Tutti i big sono sul percorso

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALELA STARTLIST E GLI ORARI DINZA DELLA16.51 Thomas fa lo stesso tempo del compagno al terzo intermedio! 34’05” per entrambi, miglior tempo in condivisione. 16.49 Vlasov al traguardo è quarto con 41’54”, facendo scalare Caruso di una posizione. Una buona prova per il russo. 16.48 Tao Geoghegan Hart fa il miglior tempo al T3! 34’05” ben 13” meglio di Stefan Küng che è però andato molto forte nel finale. 16.47 Damiano Caruso è leggermente calato nel finale ma la sua prova rimane ottima! Il siciliano è quarto al traguardo con 42’06”! 16.45 Leknessund è 20° al primo intermedio. 47” persi da. 16.44 Impressionante quello che sta facendo ...

"Ci sono centinaia di bambini fuori per vedere arrivare il pullman del Napoli, mi chiedeva di portarlo in panchina e gli ho fatto fare unnello spogliatoio. Faceva wow, è stato molto carino. La ..."Ci sono centinaia di bambini fuori per vedere arrivare il pullman del Napoli, mi chiedeva di portarlo in panchina e gli ho fatto fare unnello spogliatoio. Faceva wow, è stato molto carino. La ..."Ci sono centinaia di bambini fuori per vedere arrivare il pullman del Napoli, mi chiedeva di portarlo in panchina e gli ho fatto fare unnello spogliatoio. Faceva wow, è stato molto carino. La ...

Giro d'Italia, la 9^ tappa in diretta live: la cronometro di Cesena Sky Sport

69' - Cambio per il Monza, fuori Caprari ed in campo Birindelli. 67' - Fallo in attacco, secondo Cosso, commesso da Osimhen ai danni di Pessina. Proteste dei giocatori del Napoli che chiedono il rigor ...E’ arrivato il gol dell’ex per il Monza con il gol di Andrea Petagna. I lombardi in contropiede purgano gli uomini di Spalletti con un tiro a giro dall’interno dell’area dell’ex attaccante del Napoli ...