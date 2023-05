LIVE Fognini-Rune | ATP Roma 2023 in DIRETTA | pochi minuti al via di un match che promette spettacolo

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.29 Marco Cecchinato batte Roberto Bautista Agut per 6-2, 6-2 ed accede al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Ora sul Grandstand è la volta di Fabioed Holger. 11.45 È iniziato il programma odierno sul Grandstand, con Marco Cecchinato che ha vinto il primo set contro Roberto Bautista Agut per 6 giochi a 2. Dopo l’incontro del siciliano, ma comunque non prima delle 12.30, toccherà ae a. 11.42 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale divalevole per il terzo turno dell’ATP Master 1000 di. Buongiorno ...