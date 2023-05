LIVE Fognini-Rune | 1-5 ATP Roma 2023 in DIRETTA | l’italiano serve per rimanere nel primo set

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Brutto errore con il dritto per, dopo una buona prima al centro. 40-15 Cerca la risposta lungolinea, ma la palla termina di poco larga. 30-15 Chiude il puntocon uno smash tutt’altro che facile. 15-15 Termina lungo il dritto di, che da quella chiamata controversa è diventato molto falloso. 15-0 Il danese ha tentato la risposta vincente, ma il rovescio termina in corridoio. 5-1 Gioco: termina lungo il dritto del. 40-30 Secondo doppio fallo consecutivo da destra per, con la seconda che colpisce il nastro e termina lunga. 40-15 Colpisce male il rovescio, con la palla che termina in corridoio. 30-15 Doppio fallo per ...