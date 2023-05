LIVE Fognini-Rune | 1-3 ATP Roma 2023 in DIRETTA | il danese strappa subito il servizio

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Stecca la palla in uscita dal, che sembra ancora innervosito per la chiamata precedente. 15-30 Prova ad uscire dallo scambio l’italiano, ma il dritto termina lungo. 15-15 Termina di poco largo il colpo lungolinea giocato da. La palla era stata chiamata buona dal giudice di linea, ma il giudice di sedia ha cambiato la decisione, suscitando le polemiche dell’italiano. 15-0 Attacco in contro tempo dell’italiano che chiude con un’ottima volee. 3-1 Gioco: punto giocato alla perfezione, con ilad uscire ed il dritto lungolinea vincente. 40-30 Primo ACE dell’incontro per il, che piazza una grande prima ad uscire all’incrocio delle righe. 30-30 Pizzica la riga il ...

Internazionali d'Italia 1° SET 2° SET 3° SET Fabio1 Holger Rune 0 Il tabellone con tutti i risultati Diversi match da recuperare, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo: Sinner sfida Shevchenko,contro Rune e il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi .

Il resoconto delle partite di oggi 14 maggio 2023 al torneo di Roma: agli Internazionali con le partite di Fabio Fognini e Jannik Sinner ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 L'avversario odierno di Fognini è il numero 7 del mondo Holger Rune. Il danese, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, ha avuto la meglio del fra ...