LIVE Fognini-Rune | 0-0 ATP Roma 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro con l’azzurro al servizio

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Cerca nuovamente l’uscita lungolinea il danese, questa volta con il rovescio, ma la palla non supera la rete. 15-0 Subito aggressivo, che cerca il vincente lungolinea con il dritto, ma la palla termina in corridoio. Fabioal. PRIMO SET 12.53 Terminato il riscaldamento pre-partita. I due giocatori sono pronti adre il match. 12.51 Holgerha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. Fabioinizierà quindi il match al. 12.49 Tra i due giocatori c’è un solo precedente che risale allo scorso agosto:si sono incontrati al primo turno del Master 1000 di Montreal con il danese che ha vinto per 6-3, ...