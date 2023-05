LIVE – Foggia-Potenza | playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 14 maggio 2023) Ladi, match valevole per il secondo turno deidel campionato italiano di. I rossoneri hanno avuto la fortuna di non dover disputare il primo turno grazie al loro piazzamento della regular season e questo sarà il debutto nei. La compagine lucana, invece, a sorpresa è passata sul campo del Picerno e ora non vuole assolutamente smettere di sognare. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 maggio alle ore 18:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(Ore 18:00) SportFace.

Il match Foggia-Potenza, valido per il secondo turno dei playoff del girone C della Serie C 2022/23, si gioca domenica 14 maggio alle ore 18 nello stadio Pin ...Dove vedere Foggia-Potenza valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C. Il Foggia cerca il passaggio del turno contro il Potenza ...