(Di domenica 14 maggio 2023) Ladi, match valevole per il secondo turno deidel campionato italiano di. I padroni di casa, dopo essersi sbarazzati della Juve Stabia con un secco 3-0, vanno a caccia della qualificazione alla fase nazionale dei. La compagine biancoverde, dal suo canto, è reduce dal successo di misura sul Latina e ora spera di fare il colpaccio sul campo di una delle sorprese di questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 maggio alle ore 18:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Hellas Verona - Torino 15.00 ...- Roma 20.45 Juventus - Cremonese PLAYOFF LEGA PRO 15.00 Gubbio - Pontedera 18.00 Audace- ...espulso Santini (R) Girone C Audace- Juve Stabia: FINALE 3 - 0 Marcatori: 16 p.t. Capomaggio (AC), 28 p.t. Tascone (AC), 47 s.t. Achik (AC) Monopoli - Latina: FINALE 1 - 0 Marcatori: 37 s.59' - OCCASIONE AUDACE! Coccia calcia di prima intenzione su uno spiovente dalla fascia opposta, il destro non è preciso e si spegne fuori di poco. 58' - Altra incursione di Coccia, ...

LIVE - Cerignola-Monopoli, playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA) SPORTFACE.IT

Ecco tutte le coordinate su dove vedere Audace Cerignola-Monopoli in diretta tv e streaming, primo turno dei playoff di Serie C (girone C) ...Vincono entrambe in casa le pugliesi nel primo turno dei play-off di serie C. L'Audace Cerignola si impone 3 a 0 sulla Juve Stabia con le reti di Capomaggio e Tascone nel primo tempo e con quella di I ...