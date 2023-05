LIVE – Cerignola-Monopoli 0-0 | playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 14 maggio 2023) Ladi, match valevole per il secondo turno deidel campionato italiano di. I padroni di casa, dopo essersi sbarazzati della Juve Stabia con un secco 3-0, vanno a caccia della qualificazione alla fase nazionale dei. La compagine biancoverde, dal suo canto, è reduce dal successo di misura sul Latina e ora spera di fare il colpaccio sul campo di una delle sorprese di questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 maggio alle ore 18:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Le formazioni ufficiali: AUDACE ...

...00 Juventus - Cremonese 20:45 ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE Parma D - Como D 2 - 0 (Intervallo) ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE Gubbio - Pontedera 15:00 Audace- ......mercato di "piazzetta", mentre l'iniziativa si concluderà al parco Peccei, area ex industriale simbolo della trasformazione del quartiere, intorno alle 16. Il programma include musica...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- MONOPOLI ] I convocati del Monopoli Portieri: Pisseri, Vettorel Difensori: Pinto, Falbo, Bizzotto, Fornasier, Mulè, Radicchio, Drudi, De ...

LIVE - CERIGNOLA-MONOPOLI, playoff Serie C 2022/2023 ... SPORTFACE.IT

Aggiornamenti in diretta Audace Cerignola-Monopoli. L'Audace Cerignola ospita il Monopoli per il Secondo Turno dei Play Off del Girone C ...La partita Audace Cerignola - Monopoli di domenica 14 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il secondo turno della fase a giro ...