LIVE Cecchinato-Bautista Agut | ATP Roma 2023 in DIRETTA | si riparte alle 11 00

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 Nuova giornata di tennis al Foro Italico, benvenuti! Tra una mezzoretta circa in campo. Non dovrebbero esserci problemi legati al meteo nella giornata di oggi. 23.40 Il primo match d11.00 sulla Grand Stand Arena agli Internazionali d’Italia, domani, domenica 14 maggio, sarà quello tra l’azzurro Marcoe lo spagnolo Roberto(21). Domenica 14 maggio– Grand Stand Arena Dore 11.00Marco(Italia)-Roberto(Spagna, 21) 21.31 Continua a piovere su, cancellata la sessione serale al Foro Italico, si ...

Con diversi match da recuperare, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo: Sinner sfida Shevchenko, Fognini contro Rune,con Bautista Agut e infine il derby ...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Bautista Agut scenderanno in campo oggi, ... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e ...Bene anche Lorenzo Sonego che ha superato in due set Nishioka prima dello stop per pioggia che ha portato alla cancellazione della sessione serale (slittano a domani il match di Marco...

LIVE Cecchinato-Bautista Agut, ATP Roma 2023 in DIRETTA: il siciliano sogna una vittoria di prestigio OA Sport

Domenica ricca di match al Foro Italico: in campo Sinner, Fognini, Cecchinato e il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi. Esordio per Medvedev ...Leggi su Sky Sport l'articolo ATP Roma, Cecchinato-Bautista LIVE agli Internazionali. Dopo Fognini e Musetti-Arnaldi ...