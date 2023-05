LIVE Cecchinato-Bautista Agut 5-2 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | serve per il set l’azzurro

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio vincente, scivola anche lo spagnolo. 15-0 Errore in larghezza di dritto. 5-2 Errore con lo smash diche consegna un altro break aldopo un punto incredibile! Ancora con il rovescio lungolinea gira lo scambioche si butta a rete.alza uno splendido pallonetto che atterra quasi sulla riga ma poi sbaglia un comodo smash! 30-40 Rovescio lungolinea splendido di! Palla break che chiuderebbe il set! 30-30 Rovescio stretto fuori di un’unghia. Che peccato. 15-30 Splendido vincente di dritto lungolinea di! 15-15 Di dritto il Ceck fa quello che vuole, alzando la traettoria e mandando fuori dal campo ...

Con diversi match da recuperare, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo: Sinner sfida Shevchenko, Fognini contro Rune,con Bautista Agut e infine il derby ...Il Masters 1000 di Roma è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Diversi, invece, i numeri diche ha cambiato marcia dall'ATP 250 dell'...PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Bautista Agut scenderanno in campo oggi, ... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e ...

ATP Roma, Cecchinato-Bautista LIVE agli Internazionali. Dopo Fognini e Musetti-Arnaldi Sky Sport

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2d341ba6-9d1b-bc28-9d2e-5b4e2735df ...Domenica ricca di match al Foro Italico: in campo Sinner, Fognini, Cecchinato e il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi. Esordio per Medvedev ...