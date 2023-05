LIVE Camila Giorgi-Muchova 0-0 | WTA Roma 2023 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurra

(Di domenica 14 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 40-15 Primo doppio fallo delper l’azzurra. 40-0 Out il dritto incrociato di. 30-0 Risponde benesulla seconda di, ma la ceca successivamente manda il suo dritto in corridoio. 15-0 Scambio lungo, a sbagliare per prima è la ceca. PRIMO SET 11.07 Tutto pronto per l’inizio delal servizio. 11.06ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere per prima. 11.03 In corso il riscaldamento delle due giocatrici. 11.00 Le due giocatrici entrano nel terreno di gioco del centrale. 10.58si sono incontrate una volta nel circuito maggiore: due anni fa, a ...

però ci ha abituato a prestazioni di ogni tipo e lo sappiamo, non parte battutacon nessun'... Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche unastreaming. Questa sarà ......iniziato il torneo al numero 37 Wta e punta ad avvicinare le top - 30 mondiali (nel Rankingattualmente sarebbe al 33° posto, ma la classifica subisce variazioni di partita in partita)....( GUARDA IL VIDEO ) 18:40 Wta Roma, in campo Giorgi e Pigato Nel torneo femminileGiorgi , n. 37 del ranking, conduce intanto per due game a uno nel primo set sulla russa Ekaterina Alexandrova ...

LIVE Camila Giorgi-Muchova, WTA Roma 2023 in DIRETTA: l'azzurra subito in campo alle 11.00 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 15-0 Scambio lungo, a sbagliare per prima è la ceca. PRIMO SET 11.07 Tutto pronto per l'inizio del match, Camila Giorgi al servizi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2d341ba6-9d1b-bc28-9d2e-5b4e2735df ...