“L’Irpinia non sia da meno a Bologna o Milano” | la chiamata alla mobilitazione del 20 maggio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La Cgil di Avellino organizza gli autobus da Avellino, da Lioni, da Grottaminarda per la manifestazione di sabato 20a Napoli: “è’ una giornata di impegno importante in cui rivendichiamo non solo i nostri diritti calpestati come lavoratori e lavoratrici ma anche , come adulti consapevoli, il diritto all’istruzione sottratto alle bambine e ai bambini del mezzogiorno con l’attuazione dell’Autonomia Differenziata; il dirittocura, all’assistenza, ad una più’ equa distribuzione della tassazione per poter finanziare i servizi essenziali. Il Decreto lavoro del primoè’ uno degli atti dir dispregio dei lavoratori; messo insieme all’autonomia differenziata e al presidenzialismo configura l’arretramento ce rto del Mezzogiorno come un punto di non ritorno. Per Adesione ...