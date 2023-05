L’intramontabile torta di mele rovesciata | questa volta con un aroma speciale!

Leggi su donnaup

(Di domenica 14 maggio 2023) Ladiè una ricetta intramontabile, una di quelle che permette di fare bingo, tombola, filotto, insomma è un dolce vincente. Sarà perché riporta alla mente ricordi di un’infanzia lontana, felice e spensierata. Profuma di casa e nell’immaginifico che ricrea, riusciamo quasi a sentire la voce della nonna, a vedere le sue mani sapienti lavorare gli ingredienti. È un tuffo nel passato e tradisce un tempo quasi circolare, un eterno ritorno laddove siamo state amate. Prepararla è una promessa che si rinnova, un amore che attraversa gli anni e si manifesta intorno al focolare per riaccenderlo di tenerezza e affetto, quella che oggi proviamo da madri o da nonne, per i nostri figli e i nostri nipoti. Di generazione in generazione, ad ogni morso ci si sente accolti, coccolati, rasserenati. Non potete allora esimervi ...