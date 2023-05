L’Inter cala il poker contro la Viola | Milan-Roma finisce in parità Pomigliano perde al 91?

Leggi su seriea24

(Di domenica 14 maggio 2023) L’ottava giornata della Poule Scudetto della Serie A TIM si è aperta con il rotondo 4-0 delin casala Fiorentina. Una gara che porta la firma di Chawinga, autrice di un assist e di una tripletta (la sua prima in campionato).ha segnato quattro gol in un match di Serie A per la prima volta dal 28 gennaio scorso (4-1 nel derby con il) ed ha mantenuto la porta inta nel torneo per la prima volta dal 5 febbraio scorso (3-0 vs Sassuolo). La Fiorentina invece ha concluso una partita esterna in Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso ottobre (0-2 vs Juventus). Sono state poche le emozioni del primo tempo del match del Breda.ci ha provato con Chawinga, Karchouni e Alborghetti ma ha trovato la via del gol soltanto al 39? con Polli che, ...